PM barra protesto na rua de Sérgio Cabral A Polícia Militar isolou ontem a rua onde mora o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), no Leblon, impedindo a aproximação de manifestantes, que passaram a madrugada em vigília de protesto contra sua política de segurança. Eles pediram "a cabeça" do secretário da pasta, José Mariano Beltrame. Cabral não estava no apartamento.