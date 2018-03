PM citado em entrevista é preso Ontem à noite, a Secretaria de Segurança do Rio informou que o cabo Alexandre Batista foi preso, assim como o cabo Jorge Henrique Alves dos Santos, também acusado de integrar a milícia da Kelson?s. Eles foram detidos por suspeita de envolvimento no assassinato de um morador da favela, soldado da Aeronáutica, no dia 31 de dezembro. De acordo com a Polícia Civil, até agora há cinco PMs suspeitos de envolvimento no caso do seqüestro e desaparecimento do líder comunitário Jorge Silva Siqueira Neto, incluindo o cabo Batista. Eles negam as acusações. Os outros quatro acusados encontram-se afastados de suas funções nas ruas e cumprem trabalho administrativo.