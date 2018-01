PM de Ribeirão perseguia D-20 preta; atirou na D-20 branca Depois do roubo de uma caminhonete D-20 preta, de cabine simples, no centro de Pontal, a PM da região iniciou a busca pelos ladrões na noite de ontem. Na Rodovia Anhangüera, já nas imediações de Ribeirão Preto, durante um cerco, policial atirou contra uma caminhonete, mas branca e de cabine dupla, dirigida por Landri Alves da Silva, que estava com sua mulher e levando um mulher de 80 anos, com o fêmur fraturado, e sua filha, para o hospital. Silva parou, em seguida, com o radiador e o filtro de ar da caminhonete danificados. O carro da PM, porém, não parou e perseguiu a D-20 preta, prendendo os dois assaltantes (um adolescente) alguns quilômetros à frente. A idosa foi levada pela ambulância da concessionária Vianorte ao Hospital das Clínicas. O comando da PM em Ribeirão Preto abrirá sindicância interna para apurar o caso.