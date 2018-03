PM de Santa Catarina cai de helicóptero e morre em Rondônia

SÃO PAULO- Um policial militar de Santa Catarina morreu na manhã desta segunda-feira, 14, na região de Nova Mamoré, cidade no oeste de Rondônia.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Guajará-Mirim, Luis Antonio Ricardo, de 38 anos, sobrevoava a região em um helicóptero do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) quando caiu de uma altura de 50 metros. Ele morreu na hora.

O policial teria aberto a porta da aeronave para verificar as condições de pouso, se desequilibrado e sofrido a queda. A Polícia Militar de Santa Catarina confirmou que Ricardo faz parte do efetivo da PM no estado.