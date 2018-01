PM de São Paulo abre concurso para soldado A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu 1,8 mil vagas para soldados do sexo masculino que serão selecionados em três concursos. Os aprovados serão distribuídos entre a capital paulista, Grande São Paulo e interior do Estado. A seleção inclui prova teórica, testes de condicionamento físico e exames médico e psicológico. O salário inicial é de cerca de R$ 1,3 mil. As inscrições serão feitas apenas via internet através do site da Nossa Caixa, a partir do próximo dia 21 até às 16 horas do dia 23 de fevereiro. A taxa é R$ 30,65, mais R$ 3,20 pelo serviço bancário. Os requisitos são: ser brasileiro, ter de 18 a 30 anos, ensino médio completo, não apresentar antecedentes criminais e medir mais de 1,65m. As questões da prova são sobre literatura, língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. A data do exame ainda não foi definida. Os inscritos devem passar a acessar o site da Polícia Militar para se informar sobre as datas. Os interessados que não possuem acesso à internet devem procurar os postos do Poupatempo e do Info Centro, de onde é possível se conectar gratuitamente.