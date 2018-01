PM descobre central telefônica clandestina em São Paulo A Polícia Militar descobriu uma central telefônica clandestina na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 17. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), Jeremias Ramos de Araújo, de 20 anos, e Fábio Galdino da Silva, de 22, foram presos acusados por tráfico de drogas. Na casa de Silva, no bairro Rio Pequeno, a polícia encontrou mais entorpecentes, aparelhos celulares e descobriu a central clandestina. Também nesta quinta, a Polícia Civil de Ourinhos descobriu uma central telefônica clandestina no bairro Nova Ourinhos, segundo informou o site da TV TEM. Os equipamentos estavam instalados havia quatro meses e eram utilizados para transferências de ligações feitas para celulares de detentos nos presídios paulistas.