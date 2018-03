PM descobre plano de fuga de presos de Guarulhos (SP) Policiais militares do 44º Batalhão detiveram, por volta das 21h30 de quarta-feira, três traficantes, entre eles um adolescente. Com eles, segundo a polícia, foram apreendidos papéis que indicam um plano de fuga de detentos da Penitenciária Desembargador Adriano Marrey, localizada ao lado da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante patrulhamento pelas ruas do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, os policiais desconfiaram de Denis Batista Sales, de 26 anos, que andava pela Rua Vinte e Dois, próximo ao Conjunto Residencial Marcos Freire. Ao ser abordado, o rapaz correu, entrando numa casa da mesma rua onde estavam dois cúmplices, Luiz Carlos Feitosa Nunes, de 29 anos, e um adolescente. Além de apreenderam 60 papelotes de cocaína e 42 trouxinhas de maconha, os policiais encontraram com os traficantes três cartas detalhando um plano de fuga da penitenciária. Também foi apreendido um esboço da planta do complexo prisional. Os três foram encaminhados ao 4º Distrito Policial de Guarulhos. Segundo a polícia, será apurada agora a ligação dos traficantes com detentos de Guarulhos e quais os presidiários supostamente envolvidos com o plano de fuga.