PM desocupa fazenda invadida por sem-terra

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte executou ontem uma ordem judicial de despejo de 75 famílias de sem-terra que ocupavam havia dois meses uma fazenda no município de Touros, a 70 quilômetros de Natal. Líderes do MST acusaram os policiais de agir com violência e questionaram a autenticidade do documento de reintegração. Ainda segundo o movimento, a fazenda, com 950 hectares, é improdutiva. Essa foi a segunda invasão da propriedade. A primeira ocorreu em 2003.