PM detido ao roubar 9 reais em SP São Paulo - O policial militar, soldado André Mendes de Paula, de 32 anos, lotado na 4ª Companhia do 16º Batalhão, que cobre a área do Jardim Arpoador, zona Oeste da capital paulista, foi detido, na noite de ontem, quando tentava roubar R$ 9,00 do propriatário de um bar, localizado na Rua Lemos Monteiro, no Jardim Everest, região do Butantã, também na zona Oeste. Segundo agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, que passavam em frente ao bar e prenderam o policial em flagrante, o soldado estava à paisana e teria rendido Márcio Fernandes, de 43 anos, quando o comerciante fechava as portas do comércio. André sacou sua arma, um revólver calibre 38, da Corporação, encostou a vítima na parede e retirou do bolso dela o dinheiro, mas não percebeu que uma viatura do GOE passava em frente ao bar. O policial foi levado para o 51º Distrito Policial, do Butantã, onde acabou indiciado por roubo. André ficará detido no Presídio Romão Gomes, da PM, e aguardará julgamento.