PM dispersa protesto por garoto atingido por bala no Morro dos Macacos, no Rio

RIO - A Polícia Militar (PM) conseguiu acabar com o protesto de moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel (zona norte), no final da noite desta segunda-feira, 6. À tarde, Vítor Gomes Bento, de 8 anos, havia sido baleado na cabeça durante tiroteio entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local e integrantes da quadrilha de criminosos da favela.

Os manifestantes montaram e incendiaram barricadas nos acessos à favela. A criança está hospitalizada em estado grave. Foi submetida a uma cirurgia que durou quatro horas, no Hospital do Andaraí (zona norte).

De acordo com a versão policial, Vítor voltava da escola com o irmão menor, no final da tarde, quando foi baleado. A PM não conseguiu prender nenhum criminoso, embora os confrontos tenham durado a noite toda. O Túnel Noel Rosa, que passa sob o morro, ficou interditado nos dois sentidos. A PM empregou bombas de gás e spray de pimenta para dispersar o protesto.