PM diz que clima é de tranqüilidade no Sambódromo do Rio A Polícia Militar do Rio informou que o clima é de total tranqüilidade no Sambódromo e que não foi registrada qualquer ocorrência relevante até o momento. A PM tem 150 homens dentro do Sambódromo em cada noite de desfile. Nas imediações da Marquês de Sapucaí, o policiamento é feito com auxílio de cavalos e cães farejadores. A Polícia Civil reforçou o efetivo das delegacias próximas à Marquês de Sapucaí.