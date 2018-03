PM do Rio apreende arma capaz de derrubar helicópteros

Policiais Militares do Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE) do Morro da Providência, no Rio, apreenderam na tarde desta segunda-feira, 2, uma arma capaz de derrubar helicópteros. Segundo a PM, também foram apreendidas drogas durante o patrulhamento pela Rua do Monte.

Veja também:

PM do Rio ocupa parte da Vila Kennedy após 3 dias de confronto

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Grupo faz protesto contra violência em favela

Houve confronto durante a ação e os marginais deixaram o local abandonando uma espingarda ponto 30 e 735 sacolés de cocaína. O material foi apresentado à 4ª DP.