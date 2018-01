PM do Rio divulga vídeos de confronto no Complexo da Maré

RIO - A Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira, 26, vídeos do confronto com traficantes ocorrido na segunda-feira na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, em que dez pessoas morreram - entre elas, um sargento da PM e três moradores sem antecedentes criminais. Nas imagens, feitas a partir do helicóptero da PM, aparecem homens armados com pistolas e fuzis em um dos acessos da favela. Um dos trechos mostra ainda o momento em que o Caveirão, veículo blindado do Batalhão de Operações Especiais (Bope), entra na comunidade e há confronto com os traficantes.

A ação da PM foi criticada por moradores e integrantes de organizações não-governamentais que atuam na região. O sociólogo Jailson Silva, fundador do Observatório de Favelas usou as redes sociais para convocar a população para um ato na terça-feira, "em memória às vítimas desse novo massacre".

"Não veio pedido de desculpas do secretário de Segurança, do governador ou da presidente por esse ato de vingança das forças policiais contra a população. Vamos mostrar que a população das favelas tem o mesmo sentimento de indignação da residente em outras partes da cidade e não suporta mais esse tratamento desigual. De forma pacífica e sem violência, vamos exigir o pedido de desculpas do Secretário de Segurança e do Governador por essa violência, pois são eles os maiores responsáveis por permitirem esse tipo de ação; vamos exigir o fim das incursões desse tipo nas favelas, acabando com o uso de Caveirões e fuzis", escreveu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O secretário de Segurança do Estado do Rio, José Mariano Beltrame, cobrou apuração das denúncias de excessos cometidos pelo Bope, e também do autor do assassinato do sargento. "Essas coisas têm que ser apuradas. A especulação não faz bem a ninguém. Mas, assim como tem que apurar se houve excesso, tem que apurar quem matou o sargento. O excesso não é a lógica da polícia", disse, em entrevista à Rádio CBN.