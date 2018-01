PM do Rio fará enquete para escolher novo layout de viaturas

RIO DE JANEIRO - A Polícia Militar do Rio pretende iniciar a substituição das suas quase 6 mil viaturas a partir de março de 2013, quando vence o primeiro contrato de locação de 1.170 dos atuais carros. Os sedãs pequenos Gol e Logan (que são cerca de 75% do total) serão trocados por sedãs médios. Até agora, o modelo preferido é o Toyota Corolla. O restante da frota, composta por picapes Blazers, também será substituída provavelmente pelo SW4, também da Toyota.

A decisão final sobre os modelos a serem adquiridos sairá após uma enquete que escolherá o novo layout das viaturas. Há duas opções: fundo azul e com os dizeres "Polícia Militar" e "190" na cor branca, e vice-versa.

A nova roupagem será escolhida pela população. Após as eleições municipais, duas viaturas com as duas propostas de layout serão levadas a dez diferentes pontos do Estado, e a população vai votar qual das opções mais a agrada.

"Vamos aferir o grau de aceitação dos novos modelos e lay out das viaturas. Se forem aprovados, a corporação vai estudar a aquisição no próximo contrato, ano que vem. Decidimos trocar os atuais sedãs pequenos pelos médios porque estes transmitem um conceito mais atual de polícia, similar às americanas. O preço inicial é mais caro, mas a médio prazo ele é compensado pelo custo menor de manutenção, já que são mais resistentes", explicou o tenente-coronel Renato de Souza Neto, coordenador do projeto de modernização da frota da PM.