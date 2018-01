PM do Rio faz operação preventiva no Morro do Juramento

Quarenta policiais militares participaram de uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio, na manhã desta terça-feira, 8. De acordo com a PM, a ação preventiva foi deflagrada depois que o 9.º batalhão de Rocha Miranda recebeu a informação de que a favela seria invadida por grupos rivais de Santa Cruz e de Cidade de Deus, que planejavam tomar os pontos de venda de drogas da região.

Os policiais, que entraram na favela com um carro blindado, foram recebidos a tiros, mas ninguém ficou ferido. Não há registros de prisões ou apreensões. A operação começou por volta das 7h e foi encerrada antes das 11h. Na semana passada, o contingente policial foi reforçado na comunidade após traficantes do Comando Vermelho invadirem o morro para retomar as bocas-de-fumo.

No dia 29, cinco policiais foram baleados em tiroteio com traficantes. A partir de então, PMs do 9.º Batalhão e Batalhão de Operações Especiais (Bope) começou a fazer operações para buscar armas e drogas e encontrar traficantes. No dia 2, quatro suspeitos morreram em confronto com policiais.