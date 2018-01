PM do Rio inaugura posto em comunidade onde ocorreu chacina

RIO - A Polícia Militar do Rio inaugurou, nesta sexta-feira, 28, a sede da 5ª Companhia Integrada de Segurança Pública, no interior da Favela da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Formada por dois contêineres, que contam com ar-condicionado e banheiro para os policiais, a nova unidade terá efetivo de 136 homens (divididos em quatro turnos) e 16 viaturas. A inauguração ocorreu três semanas após uma chacina promovida por traficantes da comunidade, que resultou na morte de pelo menos nove pessoas. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminas.

"A companhia não é uma UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), que demanda muito mais efetivo. Tem áreas em que uma companhia não resolve, como o Morro do Chapadão (zona norte da capital), devido à dimensão que (a violência) atingiu lá historicamente", disse o secretário de Segurança do Estado, José Mariano Beltrame.

Durante a solenidade de inauguração, cabos eleitorais de dois candidatos a prefeito de Mesquita empunhavam bandeiras, distribuíam santinhos e gritavam músicas de campanha.

No último dia 10, os corpos de seis jovens foram achados às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Mesquita. Segundo a polícia, as vítimas foram mortas a tiros por traficantes da Chatuba. Moradores de Nilópolis, os rapazes foram tomar banho de cachoeira no Parque Natural de Gericinó, que dá acesso à Favela da Chatuba, na vizinha Mesquita, no dia 8, sábado. No dia seguinte, parentes dos rapazes foram à polícia registrar o sumiço deles. As vítimas foram identificadas como Josias Searles, de 16 anos; Victor Hugo da Costa, de 17 anos; Patrick Machado de Carvalho, de 17 anos; Douglas Ribeiro da Silva, de 17 anos; Glauber Figueira Eugênio, de 17 anos; e Christian de França Vieira, de 19 anos.

Outras três pessoas teriam sido executadas por traficantes da Chatuba no mesmo fim de semana. O pastor Alexandro Lima foi assassinado a tiros de fuzil no último dia 8, enquanto fazia uma caminhada próximo ao Parque de Gericinó. Já o cadete da PM José Augusto foi executado na região no mesmo dia. O corpo de José Aldeci da Silva Júnior também foi localizado na área do parque natural.