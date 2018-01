PM é assassinado em tentativa de assalto O sargento Vandir Rodrigues dos Santos, de 34 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto, ontem à tarde, no estacionamento de um banco, na Avenida Professor Francisco Morato, no Morumbi, zona sul. Ele tentou reagir ao roubo e levou quatro tiros. Os bandidos pegaram a pistola calibre 40 da vítima e fugiram. O policial estava havia 12 anos na PM, onde trabalhava no 3º Batalhão do Policiamento de Choque. Policiais militares e civis cercaram ruas para tentar prender os ladrões. Dois suspeitos foram detidos.