PM é assassinado na porta de casa O soldado da Polícia Militar Enio Astrath foi assassinado com tiro na cabeça às 20h30 de anteontem, na frente de sua casa, em Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o PM manobrava o carro quando foi abordado por um desconhecido. A suspeita é de que o atirador queria roubar o carro. Astrath foi socorrido no Hospital Pedreira, no Jardim Ubirajara. De acordo com boletim médico, o soldado teve morte cerebral à 1h50 de ontem. A polícia ainda procura o criminoso.