PM é baleado e morre em tentativa de assalto Um capitão da PM, lotado no 20º batalhão (Mesquita), foi baleado por volta das 8 horas, na Rua Dois de Fevereiro, no bairro do Encantado (zona norte), perto da Linha Amarela. Identificado apenas como Bernardo, ele estava de folga. Segundo a PM informou, o capitão dirigia seu automóvel, um Gol, quando foi abordado por um bandido armado, que tentou abrir a porta do veículo. O assaltante se irritou pelo fato de a porta estar trancada e disparou contra o carro, acertando o rosto do policial. O ladrão fugiu com o carro, mas acabou batendo no bairro do Engenho de Dentro, perto dali. Após a colisão, ele fugiu a pé. O policial está internado no Hospital Central da PM e seu quadro é estável.