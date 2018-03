PM é encontrado morto com marca de tiros na Baixada Fluminense

SÃO PAULO- Um policial militar foi encontrado morto na manhã deste sábado, 2, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O corpo com marca de tiros estava no chão ao lado do carro dele, na Rua Bela Vista, no bairro Vila Pauline.

Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio.

A corporação foi acionada por volta das 7 horas. A polícia ainda investiga se a policial foi vítima de assalto ou se foi homicídio. Ninguém foi preso pelo crime até as 16h30.