PM é morto com sete tiros em bar da Grande São Paulo Três homens assassinaram o terceiro sargento Geraldo Ferreira de Souza Júnior, da Polícia Militar, de 34 anos, por volta das 18h30 de domingo, em Itapevi, na Grande São Paulo. O policial estava aproveitando a folga com amigos em um bar do Jardim Itapuã, quando foi atingido por sete tiros, disparados contra o peito e a cabeça. Durante a ação, outro bandido ficou do lado de fora, armado com uma metralhadora, vigiando a rua. O policial chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Itapevi. Souza Júnior era casado e pai de dois filhos; ele trabalhava na 4ª Companhia do 20º Batalhão, em Jandira. Segundo familiares, o policial não tinha inimigos e mantinha bom relacionamento com todos em Itapevi, onde morava havia 27 anos.