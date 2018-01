PM e outros 5 homens presos em assalto Seis homens, entre eles um PM, foram presos ontem acusados de roubar R$ 130 e US$ 1.300 da casa de um médico de 61 anos, no Pacaembu, zona oeste da capital. O dinheiro foi devolvido à vitima. O assalto começou quando o caseiro foi abordado por um homem armado. Ele foi obrigado a levar os bandidos até o médico, que ficou no segundo andar com dois assaltantes. Avisada, a PM encontrou o portão aberto. Os policiais entraram na casa e começaram a negociar. O autônomo Ailton Antônio da Silva, de 20 anos, o cozinheiro Severino Fábio Constantino da Silva, de 32, e Ricardo Aparecido Vicente Siqueira, de 19, se entregaram. Outros bandidos estavam em um Honda Civic. A polícia seguiu o carro até a Praça Charles Miller, quando o motorista perdeu o controle e bateu em três carros. O PM Rodrigo Luís dos Santos, de 24 anos, o carpinteiro Anderson Carvalho da Silva, de 35, e o montador Gilmar Rodrigues de Oliveira, de 35, tentaram fugir a pé, mas foram alcançados. Duas pistolas calibre 380 foram apreendidas.