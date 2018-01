PM é preso por liderar justiceiros

O soldado Fabiano Donizete Rogério, de 33 anos, há 11 na Polícia Militar, liderava um grupo de justiceiros na zona sul de São Paulo. Ele e seu bando são acusados de matar Leonardo Duarte dos Anjos, de 20 anos, e de balear outras sete pessoas, incluindo um menino de 8 anos. O crime aconteceu na sexta-feira, no Jardim Novo Oriente (Campo Limpo.) O PM está preso. Os sete parceiros dele foram identificados, mas continuam foragidos. Segundo os delegados José Vinciprova Sobrinho e Célio Luiz Ferreira, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o crime ocorreu em vingança à tentativa de assassinato de Pedro Crescêncio Lira Júnior, de 24 anos. Em 8 de março deste ano, o rapaz foi baleado num campo de futebol na Rua Francisco Soares, por traficantes de drogas ligados ao grupo de Leonardo Duarte dos Anjos. Júnior é sobrinho de Luís Martins Ramos, de 46 anos, o Luís Branco, um dos maiores justiceiros do Parque Arariba. O tio, o sobrinho, o soldado Rogério e outros quatro parceiros tiveram a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça por causa da matança do Campo Limpo. O PM está recolhido no Presídio Militar Romão Gomes, na Água Fria, zona norte. Testemunhas o reconheceram por fotos e pessoalmente. Os sete foragidos também foram reconhecidos por fotografias. TENTATIVA DE CHACINA Às 23 horas de sexta-feira, os matadores chegaram num Kadett vinho, num Palio azul e num Palio prata à Rua Nuno Gonçalves, 650. O bando desceu dos veículos, fechou uma viela, sacou as armas e passou a disparar. Dos Anjos morreu no local. Outras sete vítimas foram socorridas no Hospital Municipal do Campo Limpo. Três passaram por várias cirurgias e permanecem internadas. Uma delas é o menino de 8 anos. Duas testemunhas reconheceram o soldado Rogério e os outros atiradores. Além do PM e do justiceiro Luís Branco, foram identificados Rodrigo Alves Ramos, de 23 anos, filho de Luís Branco; Marco Aurélio Antonio Rodrigues, o Marquinhos Prel, de 36 anos; Anderson Silva Capovila, o Peru, de 22 anos; Robson Rodrigues Faustino, o Robinho, de 29 anos; Luís Carlos Rosa do Nascimento, de 44 anos; e Pedro Crescêncio Lira Júnior.