PM é preso por matar 10 para o tráfico O soldado da PM Rogério Moreira da Silva foi preso pela PM sob acusação de ter matado pelo menos dez pessoas na Grande Goiânia. Os mortos, em sua maioria, eram jovens que não acertaram o que deviam a traficantes. Um mendigo, morto na semana passada no centro da cidade, também teria sido alvo do soldado, que tinha treinamento da PM para atuar numa tropa de elite denominada Giro. Para o comando da PM, ele se tornou um soldado e assassino do tráfico.