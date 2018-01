PM é torturado e morto na zona norte O corpo do soldado PM Alex Messias da Silva, de 32 anos, foi encontrado às 8h25 de ontem. Ele estava dentro do Corsa dele, abandonado ao lado de uma igreja na Rua Fritz Jank, no Parque Novo Mundo, zona norte da capital. O policial foi assassinado com três tiros na nuca e, além de hematomas, tinha marcas de tortura com ferro quente nos braços.