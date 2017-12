PM encontra 30 carros em desmanche em Campinas Através de uma denúncia anônima, policiais militares da cidade de Campinas, no interior paulista, foram informados, no início da noite de sexta-feira, sobre a existência de um galpão no Jardim Novo Campos Elíseos, que criminosos transformaram em desmanche de veículos roubados e furtados. Cercando o local, os PMs encontram 30 veículos parcialmente desmontados e prenderam seis pessoas que lá se encontravam. A quadrilha foi levada ao 6º distrito policial de Campinas e os seis foram indiciados em inquérito.