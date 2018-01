PM encontra casa usada para tráfico de drogas em São Paulo Policiais do 19º Batalhão de São Paulo encontraram no final da manhã desta sábado na região de Sapopemba, zona leste da cidade, uma casa que servia como uma espécie de base operacional para o tráfico de drogas na região. Na mesma região, foi preso um homem. Em um dos cômodos do imóvel, foram encontradas 760 pedras de crack, 186 "trouxinhas" de maconha, 77 papelotes de cocaína, 55 frascos de lança perfume, além de equipamentos e materiais para pesagem e embalagem de drogas. A prisão do acusado ocorreu durante um patrulhamento de rotina. Os policiais haviam abordado dois homens e ambos correram. Um deles pulou um muro e conseguiu fugir, mas o segundo entrou numa casa e foi seguido pelos policiais, sendo detido em seguida.