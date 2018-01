PM encontra explosivos dentro de porta-malas A Polícia Militar apreendeu 26 quilos de explosivos, em Campinas, interior de São Paulo, que seriam usados em ataques a policiais. O material foi encontrado anteontem à noite no Jardim Campos Elíseos, na periferia da cidade, dentro do porta-malas de um carro. A polícia prendeu quatro dos cinco suspeitos de participar do esquema.