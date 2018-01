PM está pronta para reintegração de posse no terreno da Volks Apesar de ainda não ter sido registrado qualquer tipo de incidente, o clima já é de muita tensão entre policiais e famílias de sem-teto que ocupam um terreno da Volks em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. Policiais militares do 06º Batalhão já se organizam em frente à entrada principal do terreno, em Ferrazópolis, e esperam somente a chegada do oficial de Justiça, previstas para às 6h desta quinta-feira, para darem início à reintegração de posse. O que mais surpreende a imprensa que está no local é a chegada de diversos ônibus com supostas famílias de sem-teto que estão se somando às já instaladas no terreno para engrossar o número de invasores e assim dificultar o máximo a reintegração. A Tropa de Choque da PM já está a caminho. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) fez ontem o cadastramento de 3.300 famílias que ocupam o terreno da Volks. O superintendente de ação regional da CDHU, Célio Noffs, afirma, no entanto, que quando chegou ao local, no começo da manhã, havia menos de mil sem-teto. Segundo ele, apenas 300 famílias não têm lugar para onde ir. "Percebemos que existe um revezamento de pessoas na ocupação", diz. Para serem atendidos, os sem-teto receberam senhas - os técnicos da CDHU distribuíam uma por barraca.