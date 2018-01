PM estoura casa de jogos no Brooklin Um casa de jogos foi estourada pela Polícia Militar, na sexta-feira, na Rua Joaquim Nabuco, no Brooklin, zona sul de SP, após denúncia anônima. No local, PMs encontraram 74 máquinas caça-níqueis e dinheiro. Clientes, funcionários e os dois sócios da jogatina foram levados ao 96º DP. Os donos do bingo são suspeitos de integrar uma quadrilha de libaneses envolvida com a prática ilegal de jogos. Em janeiro, um bingo dos mesmos libaneses foi estourado na Vila Olímpia. Na ocasião, o advogado deles tentou subornar a polícia e foi detido por corrupção.