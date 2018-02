PM faz operação ´Ocupação Territorial´ na Zona Sul de SP A Policia Militar do Estado de São Paulo, através do Comando de Policiamento de Área Metropolitana - 10 e Batalhões subordinados, responsáveis pelo policiamento ostensivo na região de Santo Amaro, Grajaú, Capão Redondo, Jardim Ângela, Interlagos, Cidade Ademar, Capela do Socorro, Parque Santo Antônio, Cidade Dutra, Vila Joaniza, Parelheiros, Jd. Mirian, Campo Grande, Jardim Herculano e Imbuia, realiza hoje, desde as 06h30, a operação "Ocupação Territorial", para inibir as ações de criminosos na região. Cerca de 400 policiais militares estão em ação, além do efetivo normal diário, armados e equipados, onde atuarão com as modalidades de Policiamento Comunitário e Radiopatrulha além de contar com apoio da Força Tática e das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM). Os locais escolhidos para esse policiamento foram os apontados pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar (INFOCRIM), sendo que por essa ferramenta são demonstrados os pontos de maiores incidências criminais.