PM faz operação saturação na favela Elisa Maria em SP A Polícia Militar, com apoio da Tropa de Choque e equipe do helicóptero Águia, começou na manhã desta terça-feira, 13, a operação saturação na favela Jardim Elisa Maria, no bairro de mesmo nome, na zona norte de São Paulo. A operação visa coibir o tráfico de drogas e combater a criminalidade na região. Cerca de cem equipes da PM foram deslocadas para a favela. O posto de comando ficará na Rua Carlos Lamarca, com praça Expedito Almeida Cardoso de Melo.