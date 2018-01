PM frustra assalto a padaria na zona norte de SP Em patrulhamento pelas ruas da zona norte da capital paulista, PMs da 3ª Companhia do 5º Batalhão evitaram um assalto a uma padaria na região de Parada Inglesa, por volta das 23h30 de quarta-feira. Cinco bandidos, entre eles três adolescentes, foram detidos quando preparavam-se para entrar na panificadora situada na altura do nº 2.874 da Avenida General Ataliba Leonel. Um dos menores estava armado com um revólver calibre 38. Alguns dos criminosos ainda correram, mas foram alcançados. Os dois maiores serão indiciada por formação de quadrilha e corrupção de menores. Os adolescentes serão encaminhados à Vara da Infância e Juventude; depois, para a Febem. O caso foi registrado no 39º Distrito Policial, de Vila Gustavo.