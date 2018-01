PM frustra roubo de bobina com fio de cobre em condomínio de SP Integrantes do Tático Comando do 4º Batalhão da Polícia Militar conseguiram evitar, na noite de segunda-feira, uma tentativa de roubo ao Condomínio Residencial Paradise, localizado na altura do nº 1.313 da Rua Coriolano, na Lapa, zona oeste da capital paulista. A intenção dos bandidos era carregar uma bobina com 800 metros de fio de cobre que havia no local. Por volta das 22h30, cinco homens, em uma van Iveco, pararam o veículo em frente ao condomínio e um deles, após descer da perua, aproximou-se do portão principal e fingiu que precisava de uma informação. Um dos porteiros que atendeu ao chamado foi rendido imediatamente. Os demais criminosos entraram com a van, onde pretendiam transportar a bobina com cerca de 800 metros de fio de cobre que seria usado na construção de outros prédios, no mesmo condomínio. Mas a PM, que já havia sido acionada, conseguiu prender um dos ladrões, identificado apenas como Oberdan. Ele foi detido quando tentava deixar o prédio, após se passar pelo porteiro principal, dando cobertura aos outros assaltantes. Ao verem que a polícia havia chegado, os demais criminosos, que mantinham outros três porteiros reféns em um dos canteiros de obra, fugiram pulando um dos muros na parte dos fundos do terreno. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa. A bobina de cobre, a van e um revólver foram apreendidos pela polícia.