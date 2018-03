PM ganha 75 novas viaturas para o trânsito da capital O governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo entregaram ontem 75 viaturas para o Programa de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. Os veículos foram comprados com recursos do Município - R$ 2,5 milhões - e serão operados pela PM para ajudar na fiscalização do trânsito. Segundo o governador José Serra, desde o início do programa foram instalados 156 pontos de monitoramento, que, além das questões de trânsito, reduziram em 44% os crimes nesses locais. "Nós aliamos a questão do trânsito à melhoria na segurança pública." Atualmente, o programa conta com 365 viaturas e 1,4 mil policiais.