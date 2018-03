PM gravou imagens da invasão Com 5 mil hectares dedicados à produção de laranjas para a Cutrale, a Fazenda Santo Henrique foi invadida em 28 de setembro por 250 militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST). A propriedade foi desocupada em 7 de outubro, por ordem da Justiça, um dia depois de a Polícia Militar divulgar imagens gravadas em um de seus helicópteros mostrando a destruição dos pés de laranja com tratores.