PM indiciado por matar garoto em simulação O soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, Cleber dos Santos Souza, será indiciado pela morte de Luis Henrique Dias Bulhões, de 13 anos. O garoto foi morto dia 26 de maio, com um tiro na cabeça, durante apresentação da PM no bairro Jardim das Flores, periferia de Rondonópolis. Laudo divulgado ontem apontou que a bala partiu da arma do soldado da PM.