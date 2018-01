PM liberta criança seqüestrada em SP A Polícia Militar estourou na manhã de hoje um cativeiro e libertou uma criança seqüestrada ontem à noite, na zona leste de São Paulo. O caso começou através de uma denúncia anônima feita à corporação sobre um carro suspeito parado na Rua Espinhel, na altura do número 429, no Jardim Alzira, região do Parque São Lucas. De acordo, ainda, com a informação, alguns desconhecidos abandonaram o veículo no local, durante a madrugada, e teriam fugido dali com uma criança. Soldados da 5ª Companhia do 19º Batalhão da PM seguiram para o endereço e de fato encontraram uma picape Ranger prata com queixa de roubo. Os patrulheiros realizaram incursões nas redondezas e acabaram localizando um cativeiro numa favela, na Avenida do Oratório, na altura do número 149. Lá, eles encontraram o menino Diego Fernando Matos, de sete anos, e quatro seqüestradores. A família do garoto foi contatada para se dirigir à delegacia e fazer o reconhecimento dos criminosos. Os seqüestradores foram presos em flagrante e levados para o 70º Distrito Policial do Sapopemba, onde a ocorrência será registrada.