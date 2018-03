PM mata dois suspeitos durante perseguição a carro roubado Dois suspeitos, que trafegavam em um veículo Renault roubado, foram mortos, a tiros, no final da noite de terça-feira, por policiais militares da Força Tática do 27º Batalhão, durante uma perseguição pelas ruas do bairro do Grajaú, na zona sul da capital paulista. Segundo os policiais, o tiroteio com os ocupantes do carro roubado teria ocorrido na altura do nº 100 da Rua Major Lúcio Dias Ramos, no Jardim Belcito, onde os dois homens em fuga bateram o Renault contra um poste. Os dois suspeitos foram baleados e encaminhados ao pronto-socorro do Grajaú, onde já teriam chegado mortos. Apesar de serem dois os ocupantes do Renault, ambos não identificados até às 2h30 desta madrugada, a PM afirma ter apreendido três revólveres. O carro policial, sob o comando do sargento Moraes, foi atingido por um dos tiros.