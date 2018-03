PM mata jovem dentro da sala de plantão O pintor de paredes Maílson Tiago da Costa, de 19 anos, foi morto à queima-roupa pelo soldado Luís Antônio Curti, de 40, na sala do Plantão Policial da 4.ª Companhia do 16.º Batalhão da PM de Santa Fé do Sul, no noroeste paulista. Segundo a PM, o rapaz teria ameaçado Curti com uma garrucha. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar o caso.