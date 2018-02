PM mobiliza 1,2 mil homens para segurança no Sambódromo de SP A Polícia Militar mobilizará a partir desta sexta-feira, 16, 1,2 mil homens para atuar na segurança do Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, durante o carnaval, segundo informações da Rádio Eldorado AM. A PM também pretende monitorar as ruas paralelas e vias próximas do Sambódromo. Agentes poliglotas, com conhecimento em inglês, francês, alemão e japonês, foram recrutados para apoiar os turistas estrangeiros. Nas principais rodovias do Estado, mais de quatro mil policias rodoviários participarão da operação Carnaval. A Polícia Rodoviária recomenda ao motorista que planeje sua viagem antecipadamente para evitar possíveis imprevistos. Verificar os locais de parada, o tempo para realizar o percurso e as rodovias a serem usadas, além da revisão das condições do veículo, pode contribuir para que a viagem seja mais tranqüila. De acordo com a Polícia Rodoviária, as rodovias concentrarão maior movimento nesta sexta-feira, 16, nos períodos da tarde e noite, no sábado pela manhã, 17, e na quarta-feira de Cinzas, 21, entre a tarde e a noite.