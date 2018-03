PM morre ao ser vítima de assaltantes em São Paulo O 3º sargento Marcos Antonio dos Santos, lotado no 37º Batalhão de Policiamento da Capital, foi morto, por volta das 21h30 de terça-feira, ao supostamente reagir a um assalto no Jardim Niterói, região da Vila Joaniza, zona sul de São Paulo. A Polícia não quis passar detalhes sobre o ocorrido nem informar se o policial estava a pé ou de carro. Segundo a Polícia Militar, eram dois os assaltantes e o sargento estava à paisana, pois era dia de folga. O revólver calibre 38 da corporação foi levado pelos criminosos, que seguem foragidos. Mesmo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Pedreira, o policial não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 80º Distrito Policial, de Vila Joaniza.