PM muda comando de 17 unidades no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Militar anunciou nesta quinta-feira, 7, a troca de comandantes de 17 unidades da corporação no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pelo comandante-geral da PM, Mário Sérgio Duarte, após reunião com o governo do Estado. Na sexta-feira, está prevista a mudança de outros dois batalhões do Estado.

Veja também:

Três pessoas são baleadas na Penha

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A corporação afirma que o motivo da renovação é "oxigenar" o comando e que a alteração já estava prevista. As mudanças acontecerão nos seguintes batalhões: 1º BPM (Estácio), 2º BPM (Botafogo), 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia), 7º BPM (Alcântara), 14º BPM (Bangu), 16º BPM (Olaria), 18º BPM (Jacarepaguá), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon), 26º BPM (Petrópolis) e 28º BPM (Volta Redonda).

As unidades que sofrerão troca de comando são: Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), Coordenadoria de Análise Criminal (CAC), Diretoria de Operações Finanças (DOF), Escola Superior de Polícia Militar (ESPM) e Centro de Comunicação e Informática (CCI).

Amanhã, após publicação no Diário Oficial do Estado, deverá ocorrer a mudança no comando dos 17º BPM (Ilha do Governador) e 39º BPM (Belford Roxo).

(Com O Estado de S.Paulo)

Atualizado às 13h14 para acréscimo de informações