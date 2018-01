PM muda comando do Bope no Rio

RIO - O tenente-coronel Fábio Souza deixou o cargo de comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a tropa de elite da Polícia Militar do Rio. A mudança foi confirmada nesse sábado, 15, pela PM, que atribuiu a mudança a uma “estratégia de comando da corporação” e afirmou que Souza vai ocupar outro cargo, ainda não divulgado. O nome de seu substituto também não foi anunciado ainda.

A informação de que a mudança teria ocorrido por conta de críticas supostamente feitas por Souza por meio de redes sociais ao comandante-geral da PM, José Luis Castro Menezes, foi negada pela PM. Em nota, a corporação afirmou que “o comandante (...) não tem conhecimento de que o tenente-coronel Fábio Souza o teria criticado em redes sociais”.

Morte. Uma moradora do Morro da Congonha, em Turiaçu, na zona norte do Rio, morreu ao ser atingida por uma bala perdida na manhã deste domingo. O Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9º Batalhão da PM realizava uma operação de combate ao tráfico na comunidade.

Segundo a polícia, agentes trocavam tiros com um grupo de aproximadamente 20 criminosos quando a mulher, de identidade ainda não confirmada, foi ferida. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Ainda não se sabe se o tiro que atingiu a mulher foi disparado por policiais ou criminosos. Um suspeito, ainda não identificado, também morreu baleado durante a ação.