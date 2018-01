PM pode cumprir reintegração de posse em SP, hoje A Polícia Militar pode cumprir ainda nesta quarta-feira a ordem de reintegração de posse de um edifício localizado na Rua Mauá, no centro de São Paulo. O prédio é um dos que foram invadidos por sem-teto no último dia 21 de julho naquela área. Nesta terça-feira, um oficial de Justiça notificou os invasores sobre a decisão da Justiça. Agora cedo, no entanto, a situação é tranqüila no local, onde moram atualmente cerca de 400 famílias. Elizete Gomes, uma das coordenadoras do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), disse ao Bom Dia SP, da TV Globo, que os invasores não pretendem resistir à ordem de reintegração. O proprietário de um outro prédio invadido também na região central da cidade, na Rua Aurora, também já conseguiu a reintegração de posse na Justiça. Neste caso, porém, o juiz deu um prazo de 15 dias para as famílias saírem do imóvel.