PM prende 10 no Rio; Polícia Civil anuncia prisão de mulher de traficante

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira, 14, dez pessoas durante uma operação realizada no Morro da Pedreira, Morro da Lagartixa e Favela da Quitanda, todos na zona norte do Rio. A mulher de um suspeito de tráfico no Complexo do Alemão também foi presa pela Polícia Civil.

Segundo policiais do 41º Batalhão da PM (Irajá), foram apreendidas 3 pistolas, drogas e motos. A operação, ainda em andamento, teve início às 4h, com dois veículos blindados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, também foram apreendidos quatro tabletes de maconha prensada, uma pistola israelense 9mm, uma espingarda calibre 12 e munições. Segundo a polícia, agentes do Batalhão de Campanha chegaram ao local após denúncia anônima.

De acordo com informações, a droga e as armas estavam enterradas no quintal de uma casa, que pertence a um traficante conhecido pelo vulgo de "Naíba". O material foi encaminhado para a 21ª DP.

O principal objetivo da incursão é a captura de traficantes que teriam escapado do Alemão, depois que a polícia ocupou local no final de novembro.

Lagos. O diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), Ronaldo Oliveira, informou que policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas prenderam, nesta tarde, a mulher do traficante Dinho Porquinho, que atuava no Complexo do Alemão.

A prisão foi realizada em Rio das Ostras, região dos Lagos fluminense. Segundo Oliveira, o traficante usava a mulher, Paula Fernanda Vieira da Silva, para lavar o dinheiro do tráfico.