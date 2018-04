PM prende 4 e recupera carro roubado Policiais Militares prenderam às 11h30 de ontem quatro homens e recuperaram um carro roubado, na zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, durante patrulhamento pela Rua Manuel Correia, na Freguesia do Ó, os PMs suspeitaram da atitude de cinco homens que estavam dentro de um veículo Peugeot e foram abordá-los. Ao perceberem a chegada da viatura os rapazes tentaram fugir, até encontrarem outra viatura. Ainda segundo a PM, houve acompanhamento e o veículo acabou batendo em outro carro. Os suspeitos teriam descido e atirado contra os policiais que revidaram. Dois deles foram levados ao pronto-socorro João Paulo, dois foram detidos sem ferimentos graves e um morreu. PNEUS Uma carga de pneus roubada avaliada em R$ 200 mil ainda foi recuperada por policiais militares no início da madrugada, na zona oeste de São Paulo. Dois homens que estavam no caminhão-baú da transportadora foram detidos e encaminhados ao 7º Distrito Policial (Lapa).