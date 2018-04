PM prende dupla com armas e drogas em São Vicente

Uma denúncia anônima permitiu que, no início da noite de sexta-feira, 20, policiais militares da Força Tática do 39º Batalhão do Interior (BPM/I) localizassem um ponto de tráfico de drogas e de armazenamento de armas e munições na Favela Sambaiatuba, no bairro Jóquei Clube, em São Vicente, litoral paulista.

Os policiais entraram em duas residências. Na primeira, prenderam Adriano Tavares, 27 anos, com o qual foram apreendidos um colete balístico e dois coquetéis molotov - explosivos usados em ataques incendiários. O rapaz, que não tem passagem pela polícia, afirmou que o material apreendido não é dele e que apenas estava guardado na residência.

Na casa ao lado, foi preso Edivan Lima da Silva, de 28 anos. No imóvel, os policiais encontraram um fuzil AK 47, três carregadores - sendo dois de pistola(um deles roubado de um PM) e um espiral, de fuzil -, além de uma pistola calibre 380, munições para arma calibre .50 e 38 e para fuzil 7.62. Também foram apreendidos 23 quilos de cocaína, 1.473 cápsulas plásticas contendo o mesmo entorpecente, 2,5 quilos de crack, cinco quilos de material usado no refino da cocaína e um celular.

Edivan, que também não tem antecedente, confessou aos policiais que realmente faz parte do tráfico da região e que teve que comprar o armamento para conseguir ingressar no esquema criminoso existente na favela. Autuado por tráfico e porte de arma de uso restrito, Edivan, assim como o vizinho dele, que foi autuado pela posse do colete e dos coquetéis, serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Vicente. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.