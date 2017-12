PM prende mulher de acusado de seqüestro A dona de casa Priscila Nascimento, de 24 anos, foi presa na tarde de anteontem em Jacareí, no Vale do Paraíba, durante uma operação da Polícia Militar que investigava denúncia de tráfico de drogas na periferia da cidade. Priscila é mulher de Peterson Nascimento Silva, acusado de ser o mentor do seqüestro do estudante Marcelo de Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa em abril. Marcelo, sua mãe e seu irmão de 2 anos ficaram 18 dias em cativeiro. Seis pessoas envolvidas no seqüestro já foram presas.