PM prende susposto braço direito de Nem

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam na manhã desta segunda-feira, 5, na Praia de Mauá, no Rio, Isaías de Oliveira Cabral, de 48 anos, mais conhecido como "Borrof", ex-chefe do Morro dos Macacos, em Vila Isabel.

Segundo a PM, ele era aliado do traficante "Scooby" e homem de confiança do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem. Borrof, que estava vivendo como pescador, era também chefe do Morro dos Macacos, sendo 22º nome da hierarquia do tráfico de drogas na comunidade.

Há informações que o bandido fugiu do cerco policial realizado durante a operação na Rocinha. O Disque-Denúncia oferecia recompensa de R$ 1 mil pela captura deBorrof. A ocorrência está sendo encaminhada para a Polícia Federal.